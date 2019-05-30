فيديو| أول تعليق من بسمة على انفصالها من عمرو حمزاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قالت الفنانة بسمة إنها انفصلت عن زوجها السياسي عمرو حمزاوي.
وأضافت بسمة خلال لقائها في برنامج " عرب وود" على هامش حفل السحور الذي أعدته قناة روتانا لنجوم الفن: " أنا وعمرو على توافق تام كأصدقاء ومشتركين في تربية بنتنا نادية بتفاهم كبير، وأعيش الآن في القاهرة مع أهلي وابنتي نادية".
وكانت مصادر مقربة من الفنانة بسمة أعلنت إنفصالها عن زوجها رجل السياسة عمرو حمزاوي في شهر مارس الماضي، وتزوجت بسمة وهبة من عمرو حمزاوي في 15 فبراير 2012.
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