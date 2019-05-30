هل يقبل الحلفاوي تجسيد شخصية رفعت إسماعيل في "ما وراء الطبيعة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردًا على سؤال أحد متابعيه حول قبوله دور "رفعت إسماعيل" الشخصية الرئيسية في سلسلة "ما وراء الطبيعة"، للدكتور أحمد خالد توفيق.

فكتب الحلفاوي: "الفيصل هو السيناريو المكتوب"، ورحب متابعي الحلفاوي بفكرة تجسيده للشخصية، خاصة مع التشابه الكبير بين الحلفاوي وشخصية "رفعت إسماعيل".

وكان المخرج عمرو سلامة أعلن عن تحويل سلسلة "ما وراء الطبيعة" لعمل فني من إنتاج نتفليكس بالتعاون مع محمد حفظي.

سلسلة "ما وراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، مكونة من 80 عدد، هي روايات للجيب، بدأ نشرها عام 1993، وآخر إصداراتها عام 2014، بطلها طبيب متقاعد يدعى رفعت إسماعيل.