هند صبري:هذا أكثر ما أغراني في "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قالت الفنانة هند صبري، إنها وافقت على المشاركة في فيلم "الممر" رغم صغر مساحة الدور، لسببين مهني وشخصي.

وأوضحت في مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس في فندق كونراد: "فخورة بالعمل مع الأساتذة الموجودين في الفيلم، لأنهم شركاء نجاح، كنت شاركت من قبل مع المخرج شريف عرفة والمنتج هشام عبدالخالق في فيلم الجزيرة، وأدين لهما بالكثير".

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وتابعت "أنا شخصيًا مقدرش أقول لأستاذ شريف لأ وأحمد عز رفيق نجاح، لم نعمل منذ فترة، ووجودي وسط كل هؤلاء الأبطال شيء مهم في مشواري"، مؤكدة أن الممثل لا يُعرض عليه تجربة كـ"الممر" كل يوم.

وعن دور المرأة في فيلم حربي، قالت "دائمًا ما تكون المرأة في الكواليس، لكن أستاذ شريف عرفة يرمز إلى أن المرأة أكبر ضحية في الحرب، هي التي تمسك بزمام الأمور وتربي جيل ما بعد الحرب، وهذا أكثر ما أغراني في الفيلم".

شهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، أحمد فلوكس، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق".