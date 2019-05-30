محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
قال شريف عرفة، مخرج فيلم "الممر"، إن العمل يضم جوانب إنسانية، ولا يقتصر على فكرة الحرب والمعارك، وضم أساتذة في التمثيل نجحوا في أن يعكسوا واقع المجتمع المصري وما حدث له في حرب الاستنزاف.
وتابع في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الأربعاء في فندق كونراد "هناك معارك حاولنا ننفذها بشكل عالي، والفيلم كان حلمي منذ فترة طويلة، وعندما تجرأ المنتج هشام عبدالخالق وقرر تقديمه سألته هل فعلًا تنوي ذلك، لأن أساس الصناعة هتصرف ولا لأ وازاي هتنفذ".
وأكد أن التقنيات الموجودة في الفيلم صعبة جدًا، متابعًا "الجمهور يشاهد الآن أفلام أمريكية، وكان علينا أن نكون على قدر المنافسة أو نبتعد ولا ننفذ، والقوات المسلحة والشئون المعنوية ساعدونا ووفروا لنا كل ما احتجناه، وأشرفوا على كل التجهيزات، والدبابات الباقية من تلك الفترة والرشاشات نجحنا في استخدامها".
شهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس".
كانت هذه تفاصيل خبر شريف عرفة: "الممر" يضم جوانب إنسانية واستخدمنا دبابات تعود لفترة حرب الاستنزاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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