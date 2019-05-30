هشام عبدالخالق: "الممر" مغامرة وأجور أبطاله لم تتعد المسموح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير-محمود عبدالناصر:

قال هشام عبدالخالق منتج فيلم "الممر"، إنه كان يتمنى تنفيذ فيلم حربي منذ زمن طويل، وكان يتسائل "طالما نحب صناعة السينما لماذا لا نصنع فيلمًا حربيًا، وكانت الإجابة الميزانية الكبيرة والمعدات".

وأضاف في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم للإعلان عن تفاصيل الفيلم، المقرر طرحه في دور العرض، بموسم عيد الفطر: "سألت شريف عرفة في 2016، هل ممكن نعمل فيلم حربي، وبدأنا في التواصل مع الشئون المعنوية، وشجعني وجود شريف عرفة معي في التجربة، لأنني أثق فيه".

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وتابع "العمل مغامرة مش محسوبة بس بنتوقع النجاح بالكوكبة الموجودة لانهم حابين العمل"، مشيرًا إلى أن الفنانة هند صبري تفرغت للتصوير "من غير ما تاخد شيء".

وأكد هشام أن "الممر" أول فيلم يلتزم بميزانية الأجور، ولم يتعد المسموح، وتم إنفاق الميزانية على صناعة الفيلم نفسه.

شهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق".