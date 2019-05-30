أحمد عز: خضعنا لتدريبات صعبة بكواليس "الممر" لنكون ضباط جيش وليس ممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وجه الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر" الشكر للمنتج هشام عبدالخالق لتصدره إنتاج العمل، موضحًا "كان بإمكانه صناعة 3 أفلام بميزانيته لا فيلم واحد".

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وتابع في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الأربعاء في فندق كونراد: "أشكر المخرج شريف عرفة الذي يمنح قيمة لكل عمل فني يقدمه، وأعتبر التعاون معه شرف كبير"، مشيرًا إلى أن الحرب صعبة وغير آدمية، لكن إن فُرضت عليك وعن حق فعليك أن تخوضها.

وأكد عز أنه وفريق العمل خضعوا لتدريبات كثيرة ليكونوا ضباط جيش لا ممثلين يؤدون أدوار ضباط، مضيفًا "ميزة الفيلم إن الكل حابب يشارك ورغم كواليسه الصعبة، شعرنا بحزن عند انتهاء التصوير".

شهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق".