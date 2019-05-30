بحضور أبطاله.. نجوم "الممر" يعقدون مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير-محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل فيلم "الممر"، الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك المُقبل.

أقيم المؤتمر في فندق كونراد على كورنيش النيل، بحضور مخرج الفيلم شريف عرفة، الشاعر أمير طعيمة المشارك في كتابة الحوار، والمنتج هشام عبدالخالق، ومن أبطال الفيلم حضر "أحمد عز، هند صبري، محمد فراج، شريف منير، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أمير صلاح الدين، محمود حافظ".

الفيلم تدور أحداثه في فترة حرب الاستنزاف، ويرصد كيف أثرت هزيمة 1967 على الشعب المصري، وتفاصيل بطولات الجيش المصري قبل حرب أكتوبر 1973.