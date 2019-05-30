هكذا علق نبيل الحلفاوي على أزمة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على الدوري المصري.

وكتب الحلفاوي: "مصر هي الدولة الوحيدة التي لن تنهي الدوري قبل كأس الأمم الأفريقة، رغم تماثل ظروف تونس والمغرب معنا من حيث المباريات المتبقية بعد انتهاء بطولات الأندية الأفريقية".

يُذكر أن أزمة نشبيت بين الأندية المصرية حول استكمال الدوري المصري، وانقسم المختلفون حول إنهاء الدوري قبل أو بعد كأس الأمم الأفريقية.