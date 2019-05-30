- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على الدوري المصري.
وكتب الحلفاوي: "مصر هي الدولة الوحيدة التي لن تنهي الدوري قبل كأس الأمم الأفريقة، رغم تماثل ظروف تونس والمغرب معنا من حيث المباريات المتبقية بعد انتهاء بطولات الأندية الأفريقية".
يُذكر أن أزمة نشبيت بين الأندية المصرية حول استكمال الدوري المصري، وانقسم المختلفون حول إنهاء الدوري قبل أو بعد كأس الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علق نبيل الحلفاوي على أزمة الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.