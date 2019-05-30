شاهد: صورة محزنة للفنان المصري محمد نجم من داخل العناية المركزة

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انتشرت صورة محزنة على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم الكوميدي المصري الكبير محمد نجم من داخل العناية المركزة في المستشفى الذي يعالج فيه.
ويخضع الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية للعلاج مع فريق طبي داخل مستشفى بحي الدقي في القاهرة، بعد إصابته بجلطة دماغية يوم الثلاثاء قبل الماضي، دخل على إثرها المستشفى. وزار وفد من نقابة المهن التمثيلية في مصر بقيادة نقيبها أشرف زكي، نجم في المستشفى للاطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدي.
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