نجوى كرم وكارول سماحة ستُغنيان بدمشق.. في هذا الموعد

يبدو أن الصّيف الحالي سيشهد العديد من الحفلات للنجوم اللبنانيين في سوريا، وذلك بعد عودة السّلام والهدوء إلى بعض المدن السّورية التي عاشت الحرب وحرمت من الحفلات الفنية والثقافية. وفي هذا السّياق، كان لافتًا العام الماضي عودة مهرجان “ليالي قلعة دمشق” إلى الواجهة بعدما غنّى فيها كل من مروان خوري وملحم زين.

لكن هذا العام بات مؤكدًا أن النجمة اللبنانية كارول سماحة ستكون ضمن مهرجان “ليالي قلعة دمشق” في تموز المقبل، وكشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم كذلك أنها ستغني في دمشق في تموز أيضًا، فقد حددت المغنية تاريخ حضورها بعدما سألها أحد الناشطين على تويتر عن موعد زيارتها لسوريا. يُذكر أن نجوى كانت حاضرة بشكل دائم في مهرجانات سوريا الفنية، وعرفت شهرة واسعة هناك منذ انطلاقتها في عالم الغناء، مع اندلاع الحرب، توقّفت الفنانة اللبنانية عن زيارة دمشق.