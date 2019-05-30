كيت هارينغتون “جون سنو” في مصحة نفسية.. والسبب “صراع العروش”!

خضع كيت هارينغتون، نجم مسلسل “صراع العروش”، للعلاج النفسي أثناء بث الحلقة الأخيرة من ملحمة “صراع العروش” وأكد المتحدث الرسمي باسم بطل الممثل، دخول كيت المصحة النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب شربه الكحول وإصابته بضغط عصبي وقال المتحدث الرسمي: “قرر كيت استغلال هذه الاستراحة لتخصيص بعض الوقت لنفسه والبقاء بعيدًا عن العمل في المصحة، من أجل صحته وللتعامل مع بعض المشاكل الشخصية”.

وذكر أحد المصادر أن كيت دخل مصحة Privé-Swiss الفاخرة في مدينة “ماديسون” في ولاية “كونيتيكيت” الأمريكية قبل شهر وتكلف المصحة الفاخرة أكثر من 120 ألف دولار في الشهر، وتعلم عملاءها كيفية التعامل مع التوتر والمشاعر السلبية، وكشف أحد المصادر أن كيت دخل المصحة لمعاناته من التوتر الشديد وشرب الكحول بكثرة، لكن يُسمح للممثل البريطاني بالتنزه خارج المصحة والعودة إليها. تم رصد كيت سابقا وهو مخمورا في بار في نيويورك وحدث بينه وبين الحراس جدال بسبب لعبة بلياردو اضطرار العاملين إلى طرده من المكان مع ذلك، عاد كيت لاحقًا للمكان نفسه وترك بقشيشًا سخيًا وجاء كل ذلك بعد تأثره نتيجة موت شخصيته في الموسم الخامس حيث صرح في إحدى اللقاءات أنه يتلقى علاج نفسي بسبب ما حدث لشخصيته في المسلسل.