نشر الفنان الكويتي مقطع فيديو سرعان ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ينتقد فيها أهل الكويت بسبب لكنتهم ولفظهم للكلمات بطريقة خاطئة أشار إلى أنها تمثل فضيحة لهم عند أهل الخليج وذكر في المقطع أن أهل الكويت يلفظون كلمة “القدر” ب “الجدر” وهذا خاطئ حيث أنها تلفظ كما هي ” القدر”
وأوضح عن استياءه لما يفعله الناس من لفظ خاطئ لبعض الكلمات العامة منها “جار” “دجاج” موضحا عبر الفيديو أنها تلفظ كما هي ولا يجب تبديل الأحرف حيث أنهم يبدلون حرف الجيم بالياء مازحا جمهوره: “ليلة القدر اسمها ليلة القدر تقول الجدر أهفك بالجدر على راسك لهان وستوب صرنا علك بحلوق الناس”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بهمن: “تنطق بـ ليلة القدر مو ليلة الجدر .. فضحتونا عند أهل الخليج” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.