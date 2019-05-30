عبدالله بهمن: “تنطق بـ ليلة القدر مو ليلة الجدر .. فضحتونا عند أهل الخليج” -فيديو

نشر الفنان الكويتي مقطع فيديو سرعان ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ينتقد فيها أهل الكويت بسبب لكنتهم ولفظهم للكلمات بطريقة خاطئة أشار إلى أنها تمثل فضيحة لهم عند أهل الخليج وذكر في المقطع أن أهل الكويت يلفظون كلمة “القدر” ب “الجدر” وهذا خاطئ حيث أنها تلفظ كما هي ” القدر”

وأوضح عن استياءه لما يفعله الناس من لفظ خاطئ لبعض الكلمات العامة منها “جار” “دجاج” موضحا عبر الفيديو أنها تلفظ كما هي ولا يجب تبديل الأحرف حيث أنهم يبدلون حرف الجيم بالياء مازحا جمهوره: “ليلة القدر اسمها ليلة القدر تقول الجدر أهفك بالجدر على راسك لهان وستوب صرنا علك بحلوق الناس”.