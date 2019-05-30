بعد ملل الناس وقلة التبرعات.. شاهد: الخطة الجديدة للصحوة في العاصوف لجمع الأموال لـ”المجاهدين”

شهدت الحلقة 24 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، والتي أذاعتها قناة “MBC”، اليوم الأربعاء، تفاصيلًا مثيرة، لا سيما بعد المأزق الذي وقعت فيه الصحوة بقلة التبرعات لملل الناس من تكرار خطب الجهاد. وأظهر مقطع فيديو بثته القناة، أعضاء الصحوة وهم مجتمعين لدى أحد زعمائهم لأخذ مشورته، بعد قلة التبرعات؛ نظرًا لملل الناس من كثرة خطب الجهاد، بحسب قول الصحوي سعد الطيان.

وقال الزعيم الصحوي خلال الاجتماع عن خطتهم الجديدة: “هنا يجب أن تخاطبون العاطفة لدى العامة، نقول قصص عن الجهاد ونبالغ فيها عن كرامات المجاهيد، حتى لو أننا نقول شيئًا لم يحدث فعلًا عن كراماتهم”. وانتفض “سعد” وبدا عليه الذهول، قائلًا: “بس يا شيخ حنا كدا نكذب على الناس!”، فأجابه الشيخ:”أنت تكذب في شيء لا يضيرهم، وهو دفع المال والتصدق به لهدف أسمى وهو الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين”. وارتاح “سعد” بعد حديث الزعيم الصحوي، قائلًا: “الله إنها فكرة عظيمة إن شاء الله خطبتي الجمعة المقبلة عن المجاهدين وكراماتهم”. وختم الشيخ أبو طلحة، الاجتماع بطمأنة سعد مرة أخرى، قائلًا له: “ولا تخلف وتكترث وأنت تحث على الجهاد في أفغانستان”.