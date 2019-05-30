وفاء الكيلاني تُعلن مُسلسلها المُفضل وتتغزّل بنجومه.. ما هو؟

عبّرت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن إعجابها الشديد بمسلسل “زي الشمس”الذي تؤدي فيه الممثلة المصرية دينا الشربيني بطولته. وغرّدت الكيلاني عبر “تويتر”: “زي الشمس من أجمل مسلسلات رمضان السّنة دي سيناريو وحوار وإخراج وأداء ترفع له القبعة”. وختمت: “دينا الشربيني الرائعة بأدائها السّهل الممتنع، صدق الأداء عند ريهام عبد الغفور وطبيعية أحمد داوود، وإقناع أحمد السّعدني، والقديرة سوسن بدر بتلقائيتها التي تدرس، والأطفال الجمال أمتعتونا”.

الأمر أثار جدل بين المتابعين، خصوصاً أنها لم تبدِ رأيها بالجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”، والذي يؤدي بطولته زوجها الممثل السّوري تيم حسن. يُشار إلى أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني دعمت زوجها بتغريدة أيضاً، وذلك قبل بدء عرض الحلقة الأولى بداية الشهر الفضيل، ونشرت صورة تكشف مواعيد عرض المسلسل وعلقت قائلة: “مفيش توقيت عرض AM علشان نسّلي صيامنا”. يذكر أن بطلة العمل الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، صرحت من قبل أن وفاء الكيلاني لم تتواجد خلال تصوير المسلسل.