عرضت الحلقة 24 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، مشهدا يعد من أكثر المشاهد المؤثرة في حلقات المسلسل، وهي لحظة إعلان خبر وفاة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود.
بدأ المشهد بعرض لحظة إذاعة نبأ وفاة الملك “خالد” في الإذاعة، وأظهر كيفية تأثر المواطنين بهذا الخبر، وبدا عليهم التأثر الشديد، داعين الله أن يرحمه. وتضمنت الحلقة تجمهر المواطنون حول شاشات التلفاز لمتابعة خطاب “الملك فهد”، والذي نعى فيه الملك “خالد”؛ حيث تأثر وبكى على الهواء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: إعلان وفاة الملك “خالد” وبكاء الملك “فهد” أثناء نعيه.. أكثر المشاهد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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