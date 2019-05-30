شاهد: إعلان وفاة الملك “خالد” وبكاء الملك “فهد” أثناء نعيه.. أكثر المشاهد...

عرضت الحلقة 24 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، مشهدا يعد من أكثر المشاهد المؤثرة في حلقات المسلسل، وهي لحظة إعلان خبر وفاة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود.

بدأ المشهد بعرض لحظة إذاعة نبأ وفاة الملك “خالد” في الإذاعة، وأظهر كيفية تأثر المواطنين بهذا الخبر، وبدا عليهم التأثر الشديد، داعين الله أن يرحمه. وتضمنت الحلقة تجمهر المواطنون حول شاشات التلفاز لمتابعة خطاب “الملك فهد”، والذي نعى فيه الملك “خالد”؛ حيث تأثر وبكى على الهواء.