حمادة هلال يكتشف خيانة شقيق زوجته في "ابن أصول"

لا تزال الصدمة قائمة على هشام وصولا وشامل في الحلقة ٢٤ من مسلسل ابن أصول، بعد فقدان كل املاكهم والشركة والفيلا، بعد نصب اخواته ووالده عليه.
ويدور حديث بين سعاد وشامل، وتسأله سعاد أين سيسكن ويقول لها إما في الشقة التي كان يجهزها لزواجهماأو أن يتزوجها ويسكن معهما في منزلها، وتعيش صولا مع نعمة زوجة هشام.
ويسكن تمام والد هشام في الفيلا ومعه جمال ابنه وكذلك سيف الذي يأتي كذلك بوالدته لتعيش معه، ويكتشف هشام من خلال
والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم،و محمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير.
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