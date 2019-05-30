محمد رمضان يرث ٦٠ ألف جنيه في "زلزال"

يترك محمد حربي كرامة في الحلقة 24 من مسلسل زلزال، عمله لدى المعلم منصور، بعد أن قال له الأخير إما أن يتركه يتزوج صافية أو يترك الشغل، فيختار الأخيرة، ويعود للعمل كشيال في السوق من جديد.

ويقرر قاسم عضو مجلس الشعب أن يتزوج علي ابنة خليل السياح في السر دون علمه او علم ابنته، من ابنة الرجل الذي يعمل لديه هو وابنته.

ويذهب رجل لمقابلة زلزال ويقول له أنه كان صديق لوالده

في العمل في الخارج، وأنه ورث مبلغ ٦٠ الف جنيه ويعطيهم له، وتقترح صافية على زلزال أن يشارك بالمبلغ في مزاد الفاكهة.

والمسلسل من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992.