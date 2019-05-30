يترك محمد حربي كرامة في الحلقة 24 من مسلسل زلزال، عمله لدى المعلم منصور، بعد أن قال له الأخير إما أن يتركه يتزوج صافية أو يترك الشغل، فيختار الأخيرة، ويعود للعمل كشيال في السوق من جديد.
ويقرر قاسم عضو مجلس الشعب أن يتزوج علي ابنة خليل السياح في السر دون علمه او علم ابنته، من ابنة الرجل الذي يعمل لديه هو وابنته.
ويذهب رجل لمقابلة زلزال ويقول له أنه كان صديق لوالده
والمسلسل من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يرث ٦٠ ألف جنيه في "زلزال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.