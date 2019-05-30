سوزان نجم الدين تتصدر تريند تويتر بسبب "ابن اصول"

أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بعد تصدرها تريندات موقع التغريدات العالمي "تويتر"، تحت اسم صولا وهو اسم الشخصية التي تؤديها في مسلسل "ابن أصول"، حيث الاسم احتل المركز الثاني.





وتخوض سوزان، موسم دراما رمضان لهذا العام من خلال مسلسل "ابن الاصول"، أمام الفنان

جمادة هلال والتي تؤدى فية دور والدته، وقد لاقي دورها ردود أفعال إيجابية علي السوشيال ميديا، وأيضًا تظهر في مسلسل "كلبش 3"، كضيفة شرف مع الفنان امير كرارة، وتؤدي فيه شخصية سارة هارون التيتدير منظمات خارجية.يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين تشارك أيضًا في فيلم "حملة فرعون"، الذي يعد ثاني عمل سينمائي لها داخل مصر بعد فيلم "قط وفار" مع الفنان محمود حميدة والكاتب وحيد حامد والمخرج تامر محسن، ويشاركها بطولة حملة فرعون كل من: عمرو سعد، محمود عبد المغنى، روبي، محمد لطفى، رامز أمير، إخراج رؤوف عبد العزيز.