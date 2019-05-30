كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل علامة استفهام لـ محمد رجب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "علامة استفهام"، بمشاهد فلاش باك أثناء محاولة "رحاب" ميرهان حسين إحداث وقيعة بين "نوح الشواف" محمد رجب، وشقيقه "جاسر" محمد ناصر بأنه يغازلها ويقول لها كلام فى منتهى قلة الأدب لمحاولة احداث وقيعة بينهما، ظهرت أيضا "مروة الشواف" جيهان خليل بعد زواجها من "جاسر" وقالت له نفس الكلام بأن "نوح" يتعامل معها بطريقة غريبة ويغازلها أيضا، وكأنهما اتفقا سويا عليهما.

وتلقى "جاسر" اتصالا هاتفيا من "رحاب" وأرادت الحديث معه ولكنه لم يستطع الحديث معها بسبب تواجد "مروة" بجانبه، ليذهب بعدها لمقابلتها والتى اعترفت له بأنها تحبه رغم أنها اعترفت سابقا لـ "نوح" بأنها تحبه وتربطهما علاقة عاطفية.

وشهدت أحداث المسلسل الواقعية، بعدما روت "عزيزة" جوليا شواشى حلمها الذى حير "سامح" هيثم أحمد زكى و "نوح الشواف" محمد رجب، أحضرت الفطار لـ "سامح" لتقول له بأنها من الممكن أن تساعده فيما يحدث ولكن بشرط اذا وافق لن يرجع فى كلامه وينفذ كل ما تقوله له.

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وظهر "هيثم" الذى قتلته "ريم" سلمى حسن بجلوسه فى أحد الكافيهات والذى أختفيت جثته بعد ذلك، لتأتى دكتورة "هيمت" لمقابلته ويحاول أن يعرف منها السبب الذى دفع "ريم" لقتله، لترد عليه بأنها لن تخبره بمكانها ولكنها تطلب منه بمساعدتها فى هدفها وهو "نوح الشواف".

فى الجانب الآخر كشفت قارئة فنجان لـ "نوح الشواف" بأن خمسة فتيات يقفون له مثل الأسد وهذا يعنى بأنهم ناويين لك على الشر، ليقرر الذهاب إلى صديقته "جيهان" التى تخفى أسرار كثيرة والتى تواجد بمننزلها بنفس الوقت النساء التى تكيد لـ "نوح الشواف وهم، "رحاب" ميرهان حسين، ودكتورة "هيمت" نورهان، و "ريم" سلمى حسن، والدكتورة "ايمان" ايمان أيوب التى تعمل حديثة بالمصحة النفسية، وتفاجأت "جيجى" بقدوم "نوح" لتحاول اخفاء النساء بإحدى الغرفة لتنتهى الحلقة عند ذلك والتى كشفت بأن كيدهن عظيم وأن المرأة غلبت الشيطان، وينتظر الجمهور الحلقة القادمة لمتابعة باقى الأحداث التشويقية التى يخفيها المسلسل.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.