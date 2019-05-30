كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زواج ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني في حكايتي24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "حكايتي"، زواج "داليدا" ياسمين صبري، من "علي" أحمد صلاح حسني، وأقيم حفل الزفاف بحضور عائلة "علي" والدته وجده وابن عمته، بينما غابت عائلة "داليدا" بسبب هروبها منهم في الحلقات السابقة.

يتعدى "حسام" إسلام جمال شقيق "داليدا" على حفل زفاف "أدهم" أحمد حاتم على ابنة عمه "خلود" بالسلاح ويأمر رجاله بتحطيم المكان، وذلك انتقاماً من عمه "سليمان" والد "علي" بعد اتفاقه مع عمه الثاني إدوارد، لإتمام زواج ابنته من "أدهم" بدلاً منه.

وشهدت أحداث الحلقات الماضية، أزمة بين "علي" و"داليدا" بعد اعتراف "البارون" جميل برسوم، بسر مقتل والد "علي" حفيده على يد جد "داليدا"، مما تسبب في تراجع "علي" عن قرار الزواج منها، ثم تدخل "البارون" وسمح له بإتمام الزيجة بسبب حبه الشديد لها.

"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، وفاء عامر، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، هنادي مهنى، نهال عنبر، جميل برسوم، تامر شلتوت، سارة نخلة، سارة التونسي، وعدد آخر من النجوم.