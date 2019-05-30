كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسل الزارو: دور "مارتن" في "الحرملك" عُرض عليا منذ ٥ سنوات" وانتظر ردود أفعال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان باسل الزارو أن دور "مارتن" الذي يلعبه في مسلسل "الحرملك" عُرض عليه قبل خمس سنوات، وقت تصوير مسلسل "الأخوة"، ووافق عليه لكن الانتاج توقف، ثم عُرض عليه مجددًا قبل عامين أثناء تصويره مسلسل "فوق مستوى الشبهات" وكان العمل الأول لي في مصر، لذلك اعتذر بعد تفضيله المسلسل المصري، لأنه غير مقتنع بتقديم الفنان أكثر من عمل في نفس الموسم الدرامي لأنه يشتت الجمهور، موضحًا أن العمل لم يبدأ تصويره سوى هذا العام ما جعله يوافق عليه.

وأضاف "الزارو" في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الفني" أن الدور كان تحدي له ومسئولية كبيرة، موضحًا أن طبيعة الدور تغيرت حيث كان الدور مترجم في قنصلية إنجليزية في الشام، ولكن بعدما شاهده المخرج تامر إسحاق على الطبيعة، غير الدور إلى جاسوس روسي، ليناسب قواه الجسدية، لافتًا إلى أن حبيبته في المسلسل هي الممثلة السورية جيني أسبر نصف روسية، وتتقن اللغة الروسية، وساعدته على تعلمها.

وأوضح "الزارو" أن الجمهور أحب الدور، واستقبل الأكشن بشكل جيد، لذلك قرر السعي في طريق أعمال الحركة، مبديًا إعجابه بالأعمال التاريخية، لسهولة الأوضاع وصراحتها ووضوحها، مؤكدًا أنه ينتظر ردود فعل المصريين عن الدور بعد عرضه بعد رمضان.