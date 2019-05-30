رامز جلال يستغيث بشقيقه لإنقاذه من أحمد رزق في الشلال.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم الفنان المصري أحمد رزق، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع بعر فضائية mbc مصر.

وبدأ رامز جلال، الحلقة بمقدمة ساخرة من أحمد رزق، كعادته في حلقات برنامجه خاصة بعد تصريح الأخير عن أنه كان يتمنى أن يكون ملحنًا قبل أن يكون فنان.

وكان أحمد رزق، قد تم الإيقاع به في برنامج البرنامج بعد إيهامه بالمشاركة في برنامج مسابقات يحمل اسم “جمد قلبك”، مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

وسجل الفنان أحمد رزق، رد فعل غير متوقع بعد سقوطه في شلال رامز جلال، وقابل السقوط بثبات انفعالي كبير بعد انقاذه في “الزودياك”، ولم يُبد أي رد فعل عدواني سوى ردًا على استفزازت رامز جلال، والمتواجد إلى جانبه متنكرًا في زي رجل الإنقاذ.

وواجه أحمد رزق، الغوريلا المتنكر في زيها الفنان رامز جلال، ولم يظهر أي رد فعل بعد رؤيته للغوريلا سوى النظر إليها الأمر الذي اضطر رامز ، للكشف عن شخصيته الحقيقية له.

وقام أحمد رزق، بتلقينه ضربة أسقطته أرضًا، وطالبه رامز بالهدوء حتى لا يصاب بسبب الأرض الصخرية.

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واستعان رامز جلال، بشقيقه الفنان ياسر جلال، لإنقاذ نفسه من اعتداء أحمد رزق، عليه بعد اكتشاف مقلبه قائلًا: “والله أجيبلك ياسر”، ليرد عليه أحمد رزق بقوله: “يا ريتك ربعه يا خي”.

وقال رامز جلال: “يا جماعة إحنا خريجين دفعة واحدة في المعهد”، ليرد عليه أحمد رزق بقوله: “انت كنت بتدرس مقالب في المعهد، ما إحنا كلنا ممثلين أهوه”.

وأكد أحمد رزق، أن أبنائه الثلاث يحبون رامز جلال، جدًا ولذلك السباب فإنه سيعفو عنه بعد المقلب الذي نفذه فيه.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.