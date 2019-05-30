1800 متنافس في أولى مراحل إنتاج فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور

اختتمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) المرحلة الأولى من مشروع التجربة الفنيّة الإماراتيّة، وهو المشروع الأول من نوعه في إنتاج أول فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور على مستوى الوطن العربي، والتي حققت نجاحاً باهراً بمشاركة واسعة من المواهب الإماراتيّة.

وتعمل "شمس" من خلال هذا المشروع الرائد على تطوير البنية التحتيّة لصناعة السينما في جميع مجالات الإنتاج السينمائي الإبداعي والتقني وهي في الوقت ذاته توفر بيئة ملائمة للإعلام والإبداع بهدف تعزيز سمعة إمارة الشارقة في المجالات الإبداعيّة والإعلاميّة من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليميًا وعالميًا.

Advertisements

وأكد شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، أهمية النجاح الباهر الذي تحقق في المرحلة الأولى من خلال الكشف عن العديد من المواهب الإماراتيّة النوعيّة، التي أتاحت لها التجربة الفنيّة الإماراتيّة الفرصة للكشف عن قدراتها في مختلف مجالات العمل السينمائي.

وأشار الحمادي إلى أنَّ المرحلة الأولى من مشروع التجربة الفنيّة الإماراتيّة، الذي يعد منصة تعليميّة تفاعليّة لتشجيع الكادر الإبداعي السينمائي وتجميعه في مكان واحد شهدت مشاركة 1800 مشترك يشكلون 32 فريقاً بمعدل 11 فريقاً من إمارة الشارقة و9 فرق من دبي و9 فرق من أبوظبي إضافة إلى فريقين من إمارة عجمان وفريق واحد من إمارة رأس الخيمة.

وتضمنت المرحلة الأولى عقد ورش عمل عن الكتابة السينمائيّة والإخراج السينمائي، إذ قدَّم الكاتب محمد حسن أحمد عضو الفريق ورشة عمل متكاملة حول آليات وفنون وتقنيات كتابة السيناريو، في حين خصصت ورشة العمل الثانية للإخراج السينمائي وفنون وتقنيات الإخراج السينمائي.

وقال مصطفى العيدروس، مدير العمليات في مشروع التجربة الفنيّة الإماراتيّة، إنَّ التنوّع الجغرافي بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء الإمارات يشكل إضافة نوعيّة للتجربة الفنيّة الإماراتيّة، التي باتت تشكل اليوم مجتمعاً تفاعلياً للمواهب الواعدة في الإمارات تتنافس في كتابة السيناريو والتمثيل والإخراج إلى جانب المنافسة في تقنيات الصوت والتصوير والإضاءة والتأليف الموسيقي والجرافيك وتصميم الديكور.