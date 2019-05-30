شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 24.. إسلام جمال يخطف والدة وشقيقة يسرا اللوزى ويهددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداثا متتالية شهدتها الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حاليا على شاشة قناة ON E.

وأبلغ رجال أكرم صفوان أن عملية التفجير فى سيناء فشلت، وهو ما جعله يشعر بغضب شديد، خاصة بعدما علم أن سليم الأنصارى وراء فشل العملية الإرهابية، حيث لمح أكرم صفوان إلى زوجته أميرة العايدى أنه يشعر بخطر، خاصة أن سليم الأنصارى علم تماماً أنه وراء هذا التفجير.

وخلال عودة المجموعة من سيناء، دار حديث بين المذيعة شهيرة – هيدى كرم وسليم الأنصارى حول الحادث، وأن كل يوم تزهق أرواح الشهداء من أجل حماية البلد والشعب، وهو ما جعل هيدى كرم تتحول وتقرر الدفاع عن ضباط الداخلية والجيش الذين يسهرون على حماية الشعب.

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وعند لقاء أكرم صفوان وسليم الأنصارى، عقب عودته من شمال سيناء، وبعد أن سرد له ما حدث للمجموعة أثناء الكمين، طلب صفوان من الأنصارى أن يبحث عن جومانا ويسلمها له ، مقابل المليون دولار الذى أتفقا عليها .

واستأجر أمجد صفوان – إسلام جمال، عصابة لخطف والدة وشقيقة ريم – يسرا اللوزى، وأرسل لها رسالة مفادها : أن تنفذ أوامره فى العوامة التى يمتلكها، والتى بسببها تم طرده من الشركة، وإلا سيفعل ما يريده مع شقيقتها الصغرى ، لتنتهى الحلقة فى إثارة وتشويق .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.