هيا الشعيبي: برنامجي الأكثر مشاهدة في الخليج والشرق الأوسط

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 11:56 مساءً - استضافت الفنانة هيا الشعيبي في حلقة اليوم من برنامجها “فانوس هيونة” الشيخ دعيج الخليفة والفنانة أمل العنبري وخلال حوار دار بينهما كشفت هيا أن برنامجها من أكثر البرامج مشاهدة في الخليج والشرق الأوسط على مواقع التواصل الإجتماعي وأيضا صرحت بأن صوت الفنانة أمل العنبري هو الصوت الأول حاليا وأنها صوت بديل للفنانة ذكرى .



وقالت: “إحنا ماخذين أفضل برنامج في الخليج والشرق الأوسط كمشاهدة وعلى السوشيال ميديا بعد” وأيد الخليفة هيا في كلامها https://cdn00.vidyomani.com/c/4/0/2/87a936empypn/index.htmlووضح أنه خلال زيارته إلى عمان وجد متابعين لبرنامج فانوس هيونة مشيرا أن هذا من فضل الله لها لنقائها ونيتها الحسنة.