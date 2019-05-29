شاهدوا.. هنا شيحة بفستان الزفاف للمرة الثانية مع أحمد فلوكس

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 11:56 مساءً - رغم أن الممثلة هنا شيحة لم تحتفل بزواجها من الممثل أحمد فلوكس في حفل زفاف ولم ترتد فستان زفاف احتفالا بهذه المناسبة، أهدتهما مهنتهما فرصتين للاحتفال بزواجهما.

تظهر هنا شيحة في إحدى حلقات مسلسل “بدل الحدوتة 3” وهي تحتفل بزواجها من أحمد فلوكس أيضا ويقدمان شخصيتي “تيكو” و”ريكو”.

ونشرت هنا صورة لها بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري، وذلك عبر حسابها بتطبيق Instagram.وكانت هنا شيحة وأحمد فلوكس ظهرا من قبل بزي العرس في العرض الاحتفالي بيوم الإعاقة العالمي تحت مسمى “قادرون باختلاف”.يذكر أن هنا شيحة احتفلت بعقد قرانها على أحمد فلوكس في 20 أكتوبر، وذلك بعد تعارفهما خلال عملهما سويا في مسلسل “نصيبي وقسمتك 2”.

Advertisements