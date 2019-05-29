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كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 11:56 مساءً - عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن علاقتها المميزة بشقيقاتها بطريقة طريفة من خلال صورة لشخصيات كرتونية عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
ويظهر في الصورة شدّ شعر بين شقيقتين وكتب عليها “هديني اول وبهدش”، بمعني “اتركيني اولا، اتركك”، ولفتت الى ان لا يمكن الا للشقيقات ان يفهمن معنى الرسم الطريف.
وعلقت الفنانة الاماراتية قائلة: “خواتي ادري سامحتوني مثل ما انا سامحتكم. ومن مثلكم مثلي انا وخواتي، اتركيني واتركك، سيبيني وسيبك”، مع ايموجي لوجوه ضاحكة.
كانت هذه تفاصيل خبر برسم طريف.. أحلام تكشف عن خلافاتها مع شقيقاتها وتطلب السماح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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