مكسيم خليل ينقذ أروى جودة من الموت غرقا في كواليس «صانع الأحلام».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجت الفنانة المصرية أروى جودة من الموت المحقق، خلال تصوير أحد مشاهدها في مسلسل “صانع الأحلام”.

فخلال تصوير الفنانة المصرية لأحد المشاهد سقطت في النهر الذي جرفها بسرعة، مما كاد أن يعرضها للغرق، لولا تدخل الفنان السوري مكسيم خليل وطاقم العمل كله.

الفنان السوري ذهب خلفها في محاولة إلى إنقاذها، لكنه لم يفلح بمفرده، فاضطر فريق عمل المسلسل إلى إلقاء حبل طويل لجذبهما من النهر وإنقاذهما.

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وعرضت فضائية “سكاي نيوز” مقطع فيديو من كواليس المسلسل كشف تفاصيل ما حدث، كما تم الإشارة إلى أن أول شيء فعلته أروى بعد إنقاذها من الغرق، هو أنها توجهت إلى فريق العمل لتسأل عن المشهد، وعما إذا كان اكتمل أم سيتم إعادته.

ومسلسل “صانع الأحلام” يدور في إطار خيالي مثير حول دكتور فيزيائي يُدعى سامي عمران (مكسيم خليل)، ينجح بعد طول اجتهاد، واستناداً إلى خبرته في مجال الأعصاب والفيزياء، اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين وكذلك في رسم وتحديد الحلم الذي يريده عند أي شخص.