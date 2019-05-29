انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 150 حلقة شاهدها الملايين.. انتهاء قيامة أرطغرل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 11:51 مساءً - يودّع "قيامة أرطغرل"، المسلسل التركي الأكثر شهرة عالمياً، اليوم الأربعاء، متابعيه وعشاقه، مع عرض الحلقة الـ150 والأخيرة، بعد خمسة أجزاء متتابعة، حقق فيها نجاحاً ملحوظاً.

وغرَّد منتِج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حسابه في موقع "تويتر"، قائلاً إن الحلقة الأخيرة وهي الـ150، التي ستُبث في الـ29 من مايو الحالي، كانت "ملحمة وحلماً" بالنسبة له.

كما شارك المنتِج صورة يُوقِّع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، معلِّقاً عليها بقوله: إنه "آخر سيناريو، حان وقت وداع قيامة أرطغرل"، مبيناً في منشور آخر، أن محبي المسلسل على موعد مع الحلقة الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

وكل يوم أربعاء أسبوعياً، تبث القناة التركية الأولى المسلسل الشهير، وهو ما يعني أنه تبقَّت حلقتان لم تُبثّا بعد، وفيهما يواصل أرطغرل، الذي يجسد دوره الفنان الشهير أنجين ألتان دوزياطان، مقارعة أعدائه من المغول.

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وربما تشهد الحلقة الأخيرة الوصول إلى لحظة وفاته قبيل تولي ابنه الحُكم من بعده، إيذاناً ببدء السلسلة الجديدة "قيامة عثمان"، بحسب وكالة "الأناضول".

من جانبه، قال بطل المسلسل "دوزياطان": إنه "سينظر إلى المشاريع الفنية المستقبلية، بعد انتهاء المسلسل هذا العام"، لافتاً إلى أنه "سيختار دوراً لا يشبه الدور الذي جسده في قيامة أرطغرل"، في تصريحات نقلها الإعلام التركي.

وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية تربَّع بها على مدار السنوات الخمس السابقة، في حين أن المسلسل بُثَّ في عشرات الدول، وشاهده قرابة 3 مليارات متابِع، وتُرجم إلى لغات عديدة، كما أن لديه عشاقاً على نطاق واسع في العالم العربي.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

وحققت المسلسلات التركية نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.