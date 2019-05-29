كارول سماحة بإطلالة مُبهرة في أحدث صورها

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها مؤخرًا في لبنان. وظهرت كارول سماحة في الصورة الجديدة بإطلالة ساحرة نالت استحسان متابعيها. وبتعليقها عليها كتبت كارول: “أنا أؤمن بالأناقة وليس الموضة”. على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.

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