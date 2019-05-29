معين شريف يحقق مليونًا جديدًا بشارة “دقيقة صمت”

متابعة بتجـــــــــــرد: تخطت شارة “يا دني” التي يقدّمها النجم اللبناني معين شريف بصوته لمسلسل “دقيقة صمت” الرمضاني الثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير وذلك بعد ثلاثة أسابيع على طرحها. الأغنية تحتلّ المراتب الأولى منذ إتاحة عرض الفيديو الخاص بها وذلك ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا “ترندينغ” عبر موقع “يوتيوب”. أغنية “يا ديني” وهي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبدالنور. Advertisements يشار إلى أنّ مسلسل “دقيقة صمت” من بطولة النجم السوري عابد فهد ويشارك فيه نخبة من الفنانين، وهو للكاتب سامر رضوان، ومن إخراج شوقي الماجري وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”. لمشاهدة فيديو أغنية “يا دني”:

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