هند صبري تسافر إلى باريس والسبب: “الببغاء”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد فوزه بالعديد من الجوائز في مهرجانات دولية، يُعرض فيلم “الببغاء” للممثلة التونسية هند صبري في مهرجان سينما فلسطين في باريس.

الفيلم يتناول قصة عائلة يهودية تونسية في عام 1948، تحاول الإستقرار في منطقة حيفا في فلسطين المحتلة بعد انتقالها إليها.

وكان الفيلم قد حاز عدة جوائز منها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وجائزة الفيلم الروائي القصير.

فيلم “الببغاء” سيُعرض في 3 و6 تموز في مهرجان سينما فلسطين في باريس من 30 أيار حتى 10 تموز.