عيسى المرزوق.. “هلا بالخليج”

متابعة بتجـــــــــرد: يشارك الفنان عيسى المرزوق في حفلات “هلا بالخليج” التي تطلقها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي خلال أيام عيد الفطر المبارك، البرنامج الاحتفالي “هلا بالخليج”، الذي يتضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية الخليجية طوال العام الحالي، وتستضيف الاحتفالية قائمة متنوّعة من الفنانين، بمن في ذلك ألمع نجوم الغناء في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة من منسّقي الأغاني «الدي جي» والفرق الفنية الخليجية.

ويشارك المرزوق في الحفل الذي يقام في السادس من يونيو المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى جانب حسين الجسمي، وبلقيس.