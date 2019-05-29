حفلتان لـ عبدالله الرويشد في العيد بين الكويت والإحساء

متابعة بتجـــــــــرد: يعود الفنان عبدالله الرويشد مجددا لأجواء الحفلات الغنائية خلال عيد الفطر السعيد المقبل، حيث يشارك بإحياء حفلين غنائيين ما بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ففي الحفل الأول يصدح صوت الرويشد مجددا على خشبة المسرح الوطني في مركز جابر الأحمد الثقافي، إلى جانب الفنانة المغربية أسماء لمنور، ويقام الحفل في الخامس من شهر يونيو القادم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو د. أيوب خضر.

كما يقام حفل غنائي في السادس من شهر يونيو القادم على خشبة المسرح الوطني في مركز جابر الأحمد الثقافي أيضا، يجمع الفنانين أصيل أبوبكر سالم وأصالة نصري.

أما الحفل الثاني الذي سيحييه الفنان الرويشد، فسيقام في مدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية في السابع من الشهر المقبل، ويجمعه بالفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حيث يحرص الرويشد باستمرار على المشاركة والحضور في حفلات المملكة بعدة مدن.

جدير بالذكر أن الحفلات الغنائية التي تقام في عدد من مدن السعودية خلال عيد الفطر تجمع إلى جانب عبدالله الرويشد عددا من الأسماء، وتنطلق في السادس من يونيو المقبل، وأولى الحفلات تقام في مدينة الرياض وتجمع رابح صقر وأنغام، والحفل الثاني في مدينة الطائف ويجمع خالد عبدالرحمن ورامي عبدالله، ويغني جابر الكاسر وحاتم العراقي في مدينة الطائف، ويلتقي محمد عبده بجمهوره في حفل بمدينة الرياض، ويجتمع محمد حماقي ووليد الشامي في حفل يقام في مدينة الدمام.

كما يقام حفل في مدينة الدمام أيضا لفنان العرب محمد عبده، وفي مدينة الرياض يقام حفل يجمع راشد الماجد وداليا مبارك، وفي مدينة الإحساء يجتمع عبادي الجوهر وأصيل أبوبكر في حفل غنائي ساهر، وفي مدينة الدمام يقام حفل للفنانين حسين الجسمي وأصالة نصري.