سيلينا غوميز بأحدث إطلالاتها.. نسخةٌ من جينيفر أنيستون في التسعينات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلفتُ سيلينا غوميز الأنظار بإطلالاتها، خاصةً أنها قليلة الظهور، ورغم تشابه إطلالات بعض النجمات بكثير من الأحيان، إلا أن "سيلينا" فاجأت الكثيرين بإطلالة مميزة شبيهة للغاية بإطلالة قديمة لـ"جينيفر أنيستون".

ووفق مجلة "إل" الفرنسية، شوهدت "سيلينا" يوم الأحد في أحد شوارع كاليفورنيا، وهي ترتدي أفرول أسود مع توب أبيض وسنيكرز بنفس اللون، بينما أكملت إطلالتها بقبعة بيسبول ونظارات كلاسيكية وجديلتين.

وإضافةً إلى بساطتها وجاذبيتها أيضًا، أثارت "سيلينا" جدًلا بإطلالاتها بين معجبيها؛ لأنها بدت نسخة من صديقتها "جينيفر أنيستون"، والتي ظهرت بإطلالة مشابهة للغاية خلال تصوير فيلم "صورة مثالية" Picture Perfect في 1996.

كما أن "كونر فرانكلين"، صديقة "سيلينا" نشرت صورةً لها ولـ"جينيفر" بنفس الإطلالة وقالت: "أنا قلت إطلالة اليوم هي جينيفر أنيستون فقالت سيلينا أوك".

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وأمضت "سيلينا" وقتًا جميلًا مع مجموعة من الأصدقاء يوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الذكرى"، وارتدت آنذاك فستانًا أسود بسيطًا.

ويجدرُ بالذكر، أن ذلك يعد أحدث ظهور لـ"سيلينا" منذ حضورها مهرجان كان لهذا العام، حيث حضرت العرض الأول لفيلم The Dead Don't Die، ولفتت الأنظار بإطلالتها الجذابة من توقيع "لوي فيتون".