ندين تحسين بيك تتمرّد على طبيعتها.. وتُحيط نفسها بـ "مسافة أمان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أن النجمة السّورية ندين تحسين بيك معتزلة الحياة الاجتماعية بمفهومها العام، وذلك بسبب خجلها من المديح والغزل.

لم نلمح مقدرات ندين وحضورها المختلف، وربّما الأمر مرتبط بحجم ونوعية الفرص المتاحة. لكن هذا العام قد يُعيدها دورها في مسلسل "مسافة أمان" إلى مكانها الصحيح في الواجهة.

وتطلُّ ندين في المسلسل الاجتماعي المعاصر "مسافة أمان" إلى جانب الفنانة السّورية كاريس بشار وسلافة معمار وقيس الشيخ نجيب وعبد المنعم عمايري.

وتلعبُ في هذا العمل شخصية فتاة اسمها "نهاد" تختبر قسوة الحياة، فتضطر لأن تتمرّد على طبيعتها المسالمة وروحها الهادئة، وتقرر أن تحيط نفسها بمسافة كافية من الأمان حتى ولو اضطرت المبادرة بالهجوم على أي خصم محتمل، وهو زوجها (عبد المنعم عمايري) الذي يخونها مع صديقتها سراب (كاريس بشار).

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جسّدت ندين الدور بمنطق خاص بها وبإيقاع متفرّد، واللافت هو أداؤها المهذّب والمعافى تمامًا من الانفعالات الخارجية في غير مطرحها.

يُذكر أن "مسافة أمان" يعرض حكايات عدّة لشخصياتٍ تتجنّب مزيدًا من الخسارات، وتسعى بخجلٍ، نحو حُبٍّ هنا، وفعلِ فرحٍ هناك، والهروب نحو المجهول أملاً بالخلاص. والعمل من إخراج الليث حجو، وكتابة إيمان سعيد.