شكرا لقرائتكم خبر عن الواد سيد الشحات الحلقة 24.. قصة حب كوميدية بين محمد عبد الرحمن وبطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المواقف الكوميدية فى مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى يتم عرضه بشكل حصرى على شاشة dmc، حيث شهدت الحلقة الـ 24 مواصلة سيد الشحات" – أحمد فهمى – و"ريتاج" – هنا الزاهد – و"فخر الشحات" – محمد عبد الرحمن – رحلتهم فى البحث عن جمع 6 مليون جنيه لإعطائهم للمعلم "الشهاوى" – محمد محمود.

يقع الثلاثى فى ورطة بسبب ضياع ريموت آلة الزمن ويبحث سيد وريتاج عنه ولكن يكتشفون أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، حيث يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج وتزداد ورطتهم مع الشهاوى

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مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.