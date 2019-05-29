محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان تامر عبدالمنعم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"تدوينة يعلق بها على الصور المتداولة للفنان محمد نجم من غرفة الإنعاش. وكتب تامر عبد المنعم: "‏عملت معاه مسرحية واقتربت منه واكتشفت إنه رجل طيب ونقي وبسيط وأتمنى أن يشفيه الله من وعكته الصحية عاجلا". Advertisements وأضاف تامر : "مستاء للغاية من صورة نجم المتداولة من داخل غرفة الإنعاش وإزداد استيائي لنشرها بالمواقع والصحف، احترموا الناس وخصوصيتها وحافظوا على صورتهم". يُذكر أن بعض المواقع الصحفية نشرت صورًا للفنان محمد نجم في غرفة الإنعاش الأمر الذي أثار استياء متابعيه ومحبيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبدالمنعم عن صورة محمد نجم: "احترموا خصوصية الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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