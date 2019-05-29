بسبب ليفربول وتوتنهام.. عمرو عرفة يبحث عن زوج لخطيبة صديقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المخرج عمرو عرفة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكتب عرفة: "عندي صديق اشترى تذاكر مبارة نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام يوم السبت 1 يونيو، المشكلة أنه نسي إن ميعاد فرحه في نفس اليوم، لأنه اشترى التذكرة قبل 6 أشهر، المهم باختصار.. هو بيسأل لو فيه حد عايز يتجوز".

يّذكر أن ليفربول يلتقي توتنهام في الساعة التاسعة يوم السبت المقبل على ملعب أتليتكو مدريد في إسبانيا.