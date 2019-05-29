محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المخرج عمرو عرفة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، المقرر إقامتها السبت المقبل.
وكتب عرفة: "عندي صديق اشترى تذاكر مبارة نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام يوم السبت 1 يونيو، المشكلة أنه نسي إن ميعاد فرحه في نفس اليوم، لأنه اشترى التذكرة قبل 6 أشهر، المهم باختصار.. هو بيسأل لو فيه حد عايز يتجوز".
يّذكر أن ليفربول يلتقي توتنهام في الساعة التاسعة يوم السبت المقبل على ملعب أتليتكو مدريد في إسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ليفربول وتوتنهام.. عمرو عرفة يبحث عن زوج لخطيبة صديقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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