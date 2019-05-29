الشرطة تطارد أحمد السقا في "ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ٢٤ من مسلسل ولد الغلابة، بخروج والد فرح من السجن بعد تسديد كافة ديونه، ويسأل الأب ابنته عن مصدر الأموال التي جلبتها لكي تخرجه من السجن، وتخبر فرح والدها أن عيسى هو من دفع الأموال وساعدها في الفترة الأخيرة، ولكنها لم تجاوبه عن مصدر الأموال من أين، فضلًا عن من قتل عزت، وتقول له إنها ستخبره بكل شيء ولكن في وقته، وهنا يقلق الأب على ابنته أكثر، وينتظر من فرح أن تخبره بكل شيء وما حدث معها وعلاقتها بعيسى.

يطلب المحامي "أحمد زاهر" من عيسى وفرح أن

يخبروه عن مصدر الأموال التي معهم ولكنهم يتهربون من سؤاله ولكنه شخص ذكي جدًا، ويعلم أن تلك الأموال وراءها سر وكارثة كبيرة، وهنا يعرض عليهم أن يعملوا معه في غسيل الأموال، ويوافقان على عرضه، ويسألهم عن المبلغ الذي يمتلكانه، ويجيبان عليه أنه ٢٠٩ ملايين جنيه، وينصدم المحامي من ذلك المبلغ الكبير ولكنه يفرح كثيرًا من معرفته لهما. ترسل المحكمة جواب لأسرة عيسى تخبره أن بعد أيام قليلة سوف يتم تنفيذ حكم إعدام حمزة،وهنا تنهار صفية وزوجة حمزة، ويطلبان من صديق إخبار عيسى لكي يتصرف قبل فوات الأوان.

يطلب عيسى من المحامي أن يهرب أخاه حمزة قبل تنفيذ حكم الإعدام، وبالفعل ينجح المحامي في ذلك، ويكافأه عيسى بإعطائه الملايين لإنقاذ أخيه حمزة، وتذهب الشرطة لمنزلهم للبحث عن حمزة الهارب، ولكنهم لم يجدوه.

تستدعي الشرطة عيسى وصديق لكي يسألوهم عن هروب حمزة، وينكر الاثنان علاقتهم بالأمر، وتدور مشاجرة كبيرة بين الظابط وعيسى، وكالعادة ينجح عيسى في الكلام ويخرج هو وأخيه صديق من مركز الشرطة، ولكن يشك في أمره الظابط ويطلب مراقبتهم جيدًا ومعرفة الأماكن التي يترددون عليها، وبالفعل يعلم الظابط بأمر المنزل المهجور، الذي يستخدمه عيسى في صناعة الإستروكس، ويخرج بقوة خاصة لمداهمة المنزل متوقعًا وجود حمزة هناك.