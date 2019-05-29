بالفيديو.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يحاول قتل أحمد العوضي

تدور أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حول تعدي "سليم" على "أدهم" بالضرب في منزله الجديد بسبب "سلمى" ولكنهم يتفاجئوا بأن شخص يدعى "حمدي" يطلق عليهم النار وهو

"وائل عبدالعزيز" ولكن "أدهم" و"سليم" يلقنوه درسا لن ينساه.

ومن ناحية أخرى رجوع "ياسر" إلى معسكر الجماعة الإرهابية واعترافه لأمير الجماعة بأنه كان مغيب بالكلام الذي

يغسل به الإرهابيين عقول الشباب وخلال وجوده في المعسكر يتعرض "أبو زياد" أمير الجماعة إلى القتل من قبل "سعيد" ومساعدته لـ "ياسر" في الهروب من المعسكر.

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تنتهي الحلقة ببلاغ "أدهم" عن محاولة قتله من قبل شخص بلطجي يدعى "حمدي" و لكن لم يصدقه أحد.