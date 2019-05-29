تدور أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حول تعدي "سليم" على "أدهم" بالضرب في منزله الجديد بسبب "سلمى" ولكنهم يتفاجئوا بأن شخص يدعى "حمدي" يطلق عليهم النار وهو"وائل عبدالعزيز" ولكن "أدهم" و"سليم" يلقنوه درسا لن ينساه.
ومن ناحية أخرى رجوع "ياسر" إلى معسكر الجماعة الإرهابية واعترافه لأمير الجماعة بأنه كان مغيب بالكلام الذي
تنتهي الحلقة ببلاغ "أدهم" عن محاولة قتله من قبل شخص بلطجي يدعى "حمدي" و لكن لم يصدقه أحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يحاول قتل أحمد العوضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.