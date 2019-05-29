«الأكشن» شعار أفلام العيد.. والكوميديا على الهامش

محمد سعد فى صراع العودة لمقدمة الصفوف.. و«رامز» يستغل نجاح «الشلال»

أحمد عز: «الممر» أصعب فيلم فى حياتى

أمير كرارة: «كازابلانكا» عمل بمواصفات عالمية

6 أفلام تتنافس على إيرادات عيد الفطر، الأكشن هو شعار المرحلة، والمنافسة شرسة بين عدد كبير من الافلام التى حققت بروموهاتها قبل بداية العرض مشاهدات عالية جدا، ما يبشر بموسم سينمائى ساخن، تتنافس فيه المواهب التمثيلية مع الأفكار المختلفة، خاصة أن أغلب الأفلام استعانوا بنجوم أجانب لإشعال الموسم والرهان على الإيرادات، وعلى جانب آخر يحاول محمد سعد بفيلمه محمد حسين ورامز جلال بفيلمه «سبع البرمبة» المنافسة على شباك الكوميديا وكلامهما يقدم أكثر من شخصية ضمن أحداث الفيلم.

«الممر».. يعيد الدراما الحربية للسينما

ينافس فيلم «الممر» بقوة على إيرادات الموسم، وهو العمل الذى استمر تصويره على مدار ثلاثة أشهر فى خمس مدن هى: السويس وجنوب سيناء وأسوان والإسماعيلية والقاهرة. حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تمت الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، والفيلم يعتبر عودة للأفلام الحربية بعد غياب فترة طويلة، تدور أحداث الفيلم عن مجموعة من الصاعقة المصرية التى نفذت عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.

الفيلم تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة الحوار وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية ما بين حرب 1967 وحتى المراحل الأولى من حرب الاستنزاف. وضع الموسيقار عمر خيرت الموسيقى التصوير للفيلم كما قام بتلحين أغنيتين يتم تقديمهما خلال أحداث الفيلم.

يشارك فى بطولته أحمد عز وأحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة،محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، بالاضافة إلى هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكى لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

أحمد عز يقدم دور قائد على الجبهة فى الجيش المصرى، إياد نصار فى دور ضابط إسرائيلى، أحمد رزق فى دور صحفى لتغطية أخبار العمليات العسكرية، محمد فراج، محمود حافظ، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبى، أحمد فلوكس فى دور جنود فى الجيش المصرى، شريف

منير فى دور مقدم فى الجيش، النجمة هند صبرى فى دور زوجة أحمد عز، محمد جمعة فى دور بدوى يعيش فى سيناء وأسماء أبواليزيد فى دور بدوية مصرية.

بطل الفيلم أحمد عز قال إن فيلم الممر تخطت ميزانيته سقف الإنتاج فى مصر وهو أضخم إنتاج مصرى حتى الآن، مشيراً إلى أن جرأة المنتج هشام عبد الخالق فى التصدى لهذا الفيلم غير مسبوقة، وأنه اختار أن يقدم فيلمًا مصريًا ميزانيته تتخطى 4 أفلام طويلة دون التفكير فى العائد.

ويضيف «عز» أن «الممر» يقدم كم مشاهد أكشن لم يحدث مثلها من قبل فى السينما المصرية وبتقنيات جديدة لم يتم استخدامها من قبل، مؤكداً أن الممر هو أصعب فيلم شارك فيه خلال مسيرته المهنية على المستويين البدنى والفنى.

كازبلانكا.. الإثارى في عرض البحر

أيضا يعرض فيلم «كازابلانكا» والذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، حول 3 أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

«كازابلانكا» بطولة أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور. واستعانوا فيه بالتركى خالد أرجنش فى أول مشاركة سينمائية مصرية له.

أمير كرارة وصف مشروع الفيلم بأنه استكمال لمشروعه مع المخرج بيتر ميمى على الفوز بأعلى الإيرادات مشيرا إلى أن إعلان الفيلم حقق 5 ملايين مشاهدة فى يوم واحد وهو رقم يفوق كل التوقعات، وأضاف: بذلنا فى الفيلم مجهودًا مضاعفًا وتم تصويره فى أماكن كثيرة خارجية.

وأضاف «كرارة»: إن شاء الله سنغزو العالم بفيلم ينافس بقوة وسيشاهد الجمهور مستوى عالميًا من الافلام المصرية، وأضاف ان المنافسة فى مصلحة الجمهور، وانا سأشاهد كل الافلام المشاركة فى نفس الموسم، وسعيد بأن زملائى يشاركون بأفلام قوية أيضا.

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«حملة فرعون» ينافس بأقوى رجل فى العالم

يشارك فيلم «حملة فرعون» بقوة فى الموسم السينمائى الجديد، حيث

تدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذى يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد وروبى ومحمود عبدالمغنى وحمدى الميرغنى ومحمد لطفى ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمى مايك تايسون اقوى رجل فى العالم، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

«مايك تايسون» أو مالك تايسون ملاكم أمريكى، ملقب بالرجل الحديدى، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو فى عمر 20 عاماً، ويعد العمل هو الأول له فى مصر.

وعبر «تايسون» عن سعادته بالمشاركة فى فيلم مصرى مع الممثل عمرو سعد، الذى نشر صورة على حسابه الرسمى على إنستجرام تجمعهما خلال تصوير أحد المشاهد، وعلّق سعد على الصورة وكتب: «الأول كان طيبا ورائعا فى التصوير مايك تايسون، واللى جاى.....؟.

بطل الفيلم عمرو سعد الذى واصل الأشهر الماضية تدريبات مكثفة لتقديم مشاهد المطاردات ومواجهة «مايك تايسون» خلال الأحداث، وتظهر «روبى» بشعر قصير تماما، كما خضعت لتدريبات لتقديم مشاهد الأكشن.

محمد حسين.. «اللمبى» يحاول استعادة نفسه

ينافس محمد سعد بفيلم «محمد حسين» ويضع رهانه كله عليه لاستعادة نجوميته، وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل فى فندق كبير، ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم عدد من المطاردات، ويتم اتهامه فى قضية قتل.

«محمد حسين» بطولة محمد سعد والفنان سمير صبرى ومحمد ثروت ومى سليم وفريال يوسف وبيومى فؤاد ودينا وويزو وحمدى الوزير، وتأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن امكانية دخول عدد من الجمهور مجانًا لمشاهدة الفيلم المقرر طرحه بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتسمح الشركة لكل من يحمل اسم «محمد حسين» بمشاهدة العمل مجانًا بمجرد إبراز هويته الشخصية، وكتب المسئول عن الصفحة «لو حد عندك اسمه محمد حسين، اعمله منشن عشان هيدخل الفيلم ببلاش ببطاقته».

«سبع البرمبة».. ظهور خاص لياسر جلال مع رامز

وبفيلم كوميدى ينافس رامز جلال بفيلم «سبع البرمبة» تدور أحداث الفيلم حول زوجة - تقوم بدورها جميلة عوض - تفقد ثقتها فى زوجها، ما يسبب لها أزمة نفسية فى حياتها، ويحاول الزوج ويقوم بدوره رامز جلال اكتساب ثقتها من جديد من خلال اختلاق مواقف ليظهر فيها بطلًا ولكنه يفشل، ما يزيد من أزمتها النفسية وفى نهاية الأحداث يقع حادث حقيقى غير مدبر كعادته، يستلزم من الزوج أن يدافع عن زوجته، ويكون بطله ياسر جلال فى ظهور خاص له فى الفيلم، ويستعيد البطل ثقة زوجته.

ظهر رامز جلال، فى بعض مشاهد برمو فيلم «سبع البرمبة» بلحية شبيهة لأخيه الفنان ياسر جلال، والتى ظهر بها فى أحداث مسلسل «رحيم» الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وعلق رامز جلال على الأفيش، قائلاً: «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

«سبع البرمبة» من تأليف لؤى السيد، وبطولة جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف ومن إخراج محمود كريم.