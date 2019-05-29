أحمد صلاح حسني يتحدى الثأر ويتزوج ياسمين صبري

شهدت الحلقة 24 من مسلسل حكايتي عدد من الأحداث السعيدة منها عودة علي "أحمد صلاح حسني" إلى داليدا " ياسمين صبري" واتخاذهما قرار الزواج متجاهلين مسألة الثأر بين عائلتهما.
وييحث سليم والذي يجسد دوره جمال عبد الناصر عن ابنته ويعرف أنها تجهز لحفل زفافها ويذهب للحفل ليجدها
اما "ادهم" فيتزوج من إبنة عمه ولكن يصر حسام على إلغاء حفل الزفاف ويستعين بمجموعة من المسلحين.
يعرض "حكايتى" على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض
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