فن ومشاهير

أحمد صلاح حسني يتحدى الثأر ويتزوج ياسمين صبري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهدت الحلقة 24 من مسلسل حكايتي عدد من الأحداث السعيدة منها عودة علي "أحمد صلاح حسني" إلى داليدا " ياسمين صبري" واتخاذهما قرار الزواج متجاهلين مسألة الثأر بين عائلتهما.
وييحث سليم والذي يجسد دوره جمال عبد الناصر عن ابنته ويعرف أنها تجهز لحفل زفافها ويذهب للحفل ليجدها

ويعتذر لها أنه شارك في تخريب حياتها وتسمح له بحضور الحفل.
اما "ادهم" فيتزوج من إبنة عمه ولكن يصر حسام على إلغاء حفل الزفاف ويستعين بمجموعة من المسلحين.
يعرض "حكايتى" على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني يتحدى الثأر ويتزوج ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا