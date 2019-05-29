أحمد صلاح حسني يتحدى الثأر ويتزوج ياسمين صبري

شهدت الحلقة 24 من مسلسل حكايتي عدد من الأحداث السعيدة منها عودة علي "أحمد صلاح حسني" إلى داليدا " ياسمين صبري" واتخاذهما قرار الزواج متجاهلين مسألة الثأر بين عائلتهما.

وييحث سليم والذي يجسد دوره جمال عبد الناصر عن ابنته ويعرف أنها تجهز لحفل زفافها ويذهب للحفل ليجدها

ويعتذر لها أنه شارك في تخريب حياتها وتسمح له بحضور الحفل.اما "ادهم" فيتزوج من إبنة عمه ولكن يصر حسام على إلغاء حفل الزفاف ويستعين بمجموعة من المسلحين.يعرض "حكايتى" على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرضعلى قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.