هنا الزاهد تستطلع رأى الجمهور في الواد سيد الشحات

حرصت الفنانة هنا الزاهد بطلة مسلسل الواد سيد الشحات، على استطلاع رأى الجمهور قبل آخر أسبوع من عرض المسلسل ضمن السباق الرمضانى، مؤكدة أن الحلقات القادمة سوف تشهد مزيدا من الإثارة. الإثارة. وكتبت الزاهد على صفحتها بموقع "تويتر" ‏‎#الواد_سيد_الشحات قولولي ايه رأيكو في المسلسل لحد انهاردة ؟". مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

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