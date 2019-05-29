رجاء الجداوي: "تعرضت لوعكة صحية بسبب الصيام"

أكدت الفنانة القديرة رجاء الجداوى أنها بخير بعد أن تعرضت إلى وعكة صحية بسيطة بسبب نقص المياه فى الجسم نتيجة الصيام.

وتابعت "الجداوى" فى تصريحات صحفية، أنها كانت فى زيارة لمدينة دبى لتصوير أحد البرامج التليفزيونية، وبسبب

قلة المياه فى الجسم شعرت بصداع شديد، وعقب عودتها قامت بزيارة أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية الاعتيادية، وجاءت النتيجة أن كل وظائف الجسم سليمة، إلا أنهاتعانى من نسبة جفاف، وقد تم علاجها على الفور.وأضافت "الجداوى" أنها من المقرر ان تستأنف خلال الساعات القادمة تسجيل دورها ضمن أحداث مسلسل إذاعى جديد تشارك بطولته الفنانة منه شلبى.ونفت "الجداوى" ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية عن إصابتها بجلطة مؤكدة أن هذا الكلام عار من الصحة.