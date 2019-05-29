رجاء الجداوي: "تعرضت لوعكة صحية بسبب الصيام"

أكدت الفنانة القديرة رجاء الجداوى أنها بخير بعد أن تعرضت إلى وعكة صحية بسيطة بسبب نقص المياه فى الجسم نتيجة الصيام.
وتابعت "الجداوى" فى تصريحات صحفية، أنها كانت فى زيارة لمدينة دبى لتصوير أحد البرامج التليفزيونية، وبسبب
وأضافت "الجداوى" أنها من المقرر ان تستأنف خلال الساعات القادمة تسجيل دورها ضمن أحداث مسلسل إذاعى جديد تشارك بطولته الفنانة منه شلبى.
ونفت "الجداوى" ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية عن إصابتها بجلطة مؤكدة أن هذا الكلام عار من الصحة.
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