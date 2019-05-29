تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 24 من مسلسل "كلبش 3"

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "كلبش 3"، أحداث مثيرة حيث نجا كل من سليم الأنصارى وبروسلى من التفجير الذي خطط له أكرم صفوان ليتم تصفية الأنصارى

نهائيا، كما تم الكشف عن الخرائط وأرقام التليفونات الإسرائيلية، ثم تم الكشف عن البترول والغاز داخل المنطقة العربية.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، و من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.



