شاهد.. الحلقة 24 من مسلسل "سوبر ميرو"

طرحت قناة السبكي الرسمية عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، الحلقة الـ 24 من مسلسل "سوبر ميرو". ميرو". يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" بطولة كل من إيمي سمير غانم، Advertisements حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد ثروت، أحمد سلطان، إحسان الترك، محمد المحمدي، أوشا، محمد حسني، و من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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