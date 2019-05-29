كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي قاسم يتحدث لـ"الخليج 365 الفني" عن التعاون مع كريم الشناوي ومن هو قابيل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان الشاب علي قاسم أن دور "عمر" الذي يقدمه في مسلسل "قابيل" عرض عليه عن طريق المخرج كريم الشناوي، الذي سبق وعمل معه العام الماضي في مسلسل "طايع" والذي كان مخرج الوحدة الثانية، موضحًا أن شخصية عمر هي مدمن متعافي، ما دفعه للتعرف على قصة الإدمان وزيارة مصحات للتعرف عليه، وتوظيف هذه المعلومات في الشخصية التي يلعبها، وذلك بالتعاون مع المخرج كريم الشناوي.

وأضاف "قاسم" في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الفني" إنه مستمتع منذ العام الماضي بالعمل مع كريم الشناوي، وكان مبسوطًا للغاية بالتجربة، ويتمنى تكرارها مجددًا، لافتًا إلى أنه لم يتخوف من المشاركة في المسلسل الذي يعتبره البعض أمريكاني، خاصة وأن اتجاه الإثارة والتشويق أصبح منتشرًا في الدراما.

وأوضح "قاسم" أنه لم يسمع أي انتقاد للمسلسل بأنه أمريكاني من قبل، مشيرًا إلى أنه لا يؤمن بتصنيف المسلسلات مصري وأوروبي وأمريكاني، ما يهم هي الفكرة وكيفية تنفيذيها.

وبسؤاله من هو قابيل، رفض "قاسم" التعليق، وأكد أنه لا يمكنه الإجابة، ويود أن يظل الجمهور متحيرًا حتى يواصل مشاهدة العمل والاستمتاع به.