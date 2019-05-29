كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أروى جودة توضح حقيقة اقتباس "صانع الأحلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت الفنانة أروى جودة، على التعليقات التي نشرت مؤخرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدور حول اقتباس قصة مسلسل "صانع الأحلام"، من مسلسل آخر، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "عرب وود"، أن قصة المسلسل مأخوذة عن رواية الدكتور هاني النقشبندي، والذي كان حاضرًا لتغيير الرواية لمناسبة النص.

قصة المسلسل تدور في إطار خيالي مثير حول دكتور فيزيائي يُدعى سامي عمران "مكسيم خليل"، ينجح بعد طول اجتهاد، واستنادا إلى خبرته في مجال الأعصاب والفيزياء، اكتشف طريقة تجعله قادرًا على التأثير في أحلام الآخرين وكذلك في رسم وتحديد الحلم الذي يريده عند أي شخص، وتؤدي أروى جودة في العمل شخصية طبيبة نفسية.

المسلسل من بطولة مكسيم خليل، وإيلي متري، ورنا ريشه، وطوني عيسى، وأروى جودة، ومي سليم، وجيسي عبدو، وشادي مقرش، وأميرة الدرويش، وجهاد سعد، المسلسل من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار عباس.