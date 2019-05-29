كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي عمر: نهاية "ولد الغلابة" مليئة بالمفاجآت (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة الشابة مي عمر، إن ردود الأفعال عن مسلسل " ولد الغلابة" إيجابية جدًا، لافتة إلى أن دورها في المسلسل جديد ولن يشبه شخصيات أعمالها السابقة.

وأضافت "عمر"، في لقاء خاص لها عبر فضائية "الغد"، أن شخصية فرح استغرقت وقتًا طويلًا في التحضير، لافتة إلى أنها جمعها جلسات تحضيرية مع المخرج محمد سامي لشرح تفاصيل الشخصية.

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وأشارت الفنانة الشابة، إلى أنها سعيدة بمشاركة الفنان أحمد السقا، موضحة أن أحداث المسلسل جاءت عكس ما توقع الناس لذلك حقق نجاحًا كبيرًا.

وأوضحت أن قوة الدراما عندما تقدم أحداث لم تكن متوقعة لدى الجمهور، مشيرة إلى أن نهاية المسلسل تحمل مفاجآت كبيرة.

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.